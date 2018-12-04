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Поклонники сравнили Алсу с лисой 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Алсу поделилась со своими подписчиками в Instagram необычной фотографией, где она позирует в ярко-оранжевой шапке-ушанке. Поклонники, которые привыкли к более спокойным образам Алсу, оценили ее чувство стиля и сравнили ее с лисой.
«Хочу себе такую шапку!», «Красота», «Лисичка», «Лиса Алсу», «Лисичка-сестричка», — пишут поклонники певицы в комментариях.
Многие подписчики не узнали Алсу в новом головном уборе и написали, что на этой фотографии она больше похожа на Жанну Фриске или Светлану Бондарчук.
«Я думала, это Жанна Фриске», «Я не узнала, думала Светлана Бондарчук», «Неузнаваемая, богатой будете… не узнала», — комментируют подписчики новый снимок Алсу.
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