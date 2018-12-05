Роза Сябитова выдала секрет крепкого брака

«Мне в жизни повезло с мудрой бабушкой, которая часто наставляла: "Помни внуча, мужа надо хорошо кормить вечером, а утром отправлять на работу с пустыми яичками". Своей дочери, я еще напоминаю о том, что завтрак мужчине, ОБЯЗАНА готовить женщина. Не будешь это делать, быстро эту обязанность возьмет на себя другая», — написала она в блоге.

@syabitova_roza

Подписчики обсуждают совет. Кто-то согласен с Розой, а кто-то уверен, что завтрак для любимой может приготовить и мужчина. На чьей стороне вы?