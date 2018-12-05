Шэрон Стоун закрутила роман со зрелым мужчиной

За личной жизнью звезды такой величины, как Шэрон Стоун , с интересом следит весь мир. Не успела 60-летняя актриса расстаться со своим 41-летним возлюбленным, как рядом с ней появился новый мужчина. Но на сей раз место в сердце обольстительной кинодивы занял куда более зрелый человек.

Имя Шэрон Стоун знает весь мир. Талантливая актриса, филантроп и просто прекрасная женщина, которая умеет быть в центре внимания везде, где только появляется. Однако несмотря на все это, личная жизнь голливудской знаменитости не всегда складывается идеально. За плечами у Шэрон два развода и множество любовных разочарований.

Несколько месяцев назад весь мир сочувственно вздохнул, когда Стоун рассталась с итальянским миллиардером Анджело Боффа. Но, как принято говорить в народе, хорошая женщина долго одна не бывает. А если это звезда «Основного инстинкта», то и вовсе не стоит волноваться о том, что она останется без возлюбленного. И не осталась. На днях все мировые таблоиды объявили — у Шэрон Стоун новый роман. На сей раз актриса решила выбрать себе в спутники более зрелого человека. На минувшем благотворительном мероприятии в поддержку Красного креста пара появилась вместе, что стало первым официальным подтверждением их романа. До этого журналисты могли ссылаться лишь на снимки, сделанные папарацци.

Итак, кто же он? Избранником американской звезды стал уважаемый итальянский журналист (и снова итальянец) Энцо Курсио. 50-летний филантроп Курсио внес немалый вклад в развитие благотворительности и даже был выдвинут от Италии на Премию Мира. С Шэрон Энцо знаком давно. Более пяти лет два общественных деятеля поддерживали дружеские отношения, которые в итоге все же переросли в романтическую связь. Напомним, что ранее Стоун встречалась с мужчинами намного младше себя и 50-летний журналист, по мнению поклонников актрисы, стал серьезным претендентом на статус ее третьего мужа.