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Бузова надела свадебное платье 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
В Москве состоялось главное белое театрально-цирковое новогоднее шоу.
В минувший вторник, 4 декабря, в СК «Олимпийский» состоялось белое новогоднее шоу «SnowПати-4», организованное телеканалом «Музыка Первого». Для опытных артистов это шанс хорошо провести время с коллегами, а для молодых — возможность представить публике свои новые треки.
На сцене были замечены: Елена Темникова, Егор Крид, Ольга Бузова, Мот, Alekseev, ВИА Гра, MBAND, Elvira T, Feduk, Елка, Ханна, Клава Кока, Миша Марвин, Натан, Jah Khalib, Аrtik&Asti, BURITO, Лttша Свик, HammAli & Navai, Мари Краймбрери и многие другие.
Помимо музыки, гости имели возможность насладиться цирковыми номерами с участием профессиональных актёров и танцоров со спецэффектами в лучших традициях перфомансов международного уровня или потанцевать в отведенном для этого многотысячном танцевальном партере.
Гости и участники соблюдали дресс-код: почти все были в белом. Как всегда привлекла к себе массу внимания Ольга Бузова: она пришла в свадебном платье.
Телевизионная версия шоу будет показана на телеканале «Музыка Первого» в новогоднюю ночь.
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Женский форум
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