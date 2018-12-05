Бузова надела свадебное платье

В Москве состоялось главное белое театрально-цирковое новогоднее шоу.

В минувший вторник, 4 декабря, в СК «Олимпийский» состоялось белое новогоднее шоу «SnowПати-4», организованное телеканалом «Музыка Первого». Для опытных артистов это шанс хорошо провести время с коллегами, а для молодых — возможность представить публике свои новые треки.

Помимо музыки, гости имели возможность насладиться цирковыми номерами с участием профессиональных актёров и танцоров со спецэффектами в лучших традициях перфомансов международного уровня или потанцевать в отведенном для этого многотысячном танцевальном партере.

Гости и участники соблюдали дресс-код: почти все были в белом. Как всегда привлекла к себе массу внимания Ольга Бузова: она пришла в свадебном платье.

Телевизионная версия шоу будет показана на телеканале «Музыка Первого» в новогоднюю ночь.