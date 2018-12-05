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Седокова рассказала о секрете популярности у мужчин 

13 Новостей.ru 54 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Анна Седокова является очень эффектной девушкой среди российских знаменитостей и неудивительно, что тысячи мужчин мечтают о встрече с ней.
Но певица считает, что дело не только во внешности и мужчины не настолько глупы, чтобы не обращать внимания на другие важные моменты, которыми она решила поделиться с поклонниками.
Седокова является довольно опытной в отношениях, ведь у неё было два официальных брака и 2 гражданских и довольно приличный жизненный опыт. Певица воспитывает трёх замечательных детей и кто как не она имеет право давать советы для других женщин?
Прежде всего Седокова отмечает, что мужчины не любят грустных женщин и если женщина находится постоянно в подавленном состоянии или пребывает в тоске, то мужчины будут избегать таких особ стороной.
Женщине следует любить себя такой, какая она есть и не зацикливаться на комплексах, продолжает певица. И если не получается с каким-то из мужчин, то не стоит винить себя в разрыве отношений, а продолжать наслаждаться жизнью и достойный мужчина обязательно появится.
Даже самые близкие, любимые родные люди иногда хотят побыть в одиночестве и стоит дать им на это время, а не опекать заботой и задавать сотни вопросов. Если человек захочет уйти, то он это всё равно сделает и никто и ничто его не остановит. Необходимо доверием.
Если что-то не получается, не стоит устраивать трагедию и стоит продолжить знакомиться с новыми людьми. Каждый новый день дарит десятки возможностей и кто знает, что может ожидать завтра?
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