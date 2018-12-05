Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хмельницкая опубликовала фото из душа 

Аргументы Недели 36 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Актриса Алена Хмельницкая — небычайно красивая женщина. Актриса выложила в соцсети Instagram фото в душе, и поклонники женщины оценили его как произведение искусства. Алена Хмельницкая 21 год была замужем за Тиграном Кеосаяном, они родили двух дочек. В 2014 году супруги развелись, и ради детей они продолжают поддерживать дружеские отношения. Их старшая дочь Александра в прошлом году окончила "Школу искусств Тиша" в США, а младшая Ксения — ученица начальной школы, — сообщает teleprogramma.pro.
Вскоре после расставания с кинорежиссером, Алена встретила новую любовь. теперь Хмельницкая живет вместе со своим возлюбленным Александром Синюшиным. Мужчина моложе актрисы на 12 лет.
@alxmel
Новое смелое фото Алена подписала: "Импрессионизм подручными средствами". Стекло душевой кабинки из-за паров запотело, поэтому картинка выглядит мутной.
Аргументы Недели: последние новости
Влад Топалов и Регина Тодоренко рассказали о своей тайной свадьбе Джулия Робертс возбудила поклонников грудью шестого размера Ставшая стройняшкой Анфиса Чехова определила самую большую проблему женщин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что привлекает партнеров друг в друге
3 запрещенных приема в макияже перед сексом
Прошу совета: не могу перестать следить за бывшим5
10 вдохновляющих бьюти-новинок декабря
Тест: кого вы выводите из себя?1
Видео
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
00:15
Чем полезно сливочное масло
Еда
02:23
Звезда «Пятидесяти оттенков» вышла в свет без белья
Звёзды
01:35
Седокова призналась в отношениях с известным певцом
Звёзды
04:30
Звездные мужчины, покорившие женщин не красотой
Красота Звёзды
01:12
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
11:34
Дорогущая еда, которую продают лишь в Японии
Еда
11:02
Самые красивые российские певицы
Звёзды Красота
00:55
Бузова выставила откровенное фото из душа
Звёзды
04:59
Любимые женщины Никиты Михалкова
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение