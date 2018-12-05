Хмельницкая опубликовала фото из душа

Актриса Алена Хмельницкая — небычайно красивая женщина. Актриса выложила в соцсети Instagram фото в душе, и поклонники женщины оценили его как произведение искусства. Алена Хмельницкая 21 год была замужем за Тиграном Кеосаяном , они родили двух дочек. В 2014 году супруги развелись, и ради детей они продолжают поддерживать дружеские отношения. Их старшая дочь Александра в прошлом году окончила "Школу искусств Тиша" в США, а младшая Ксения — ученица начальной школы, — сообщает teleprogramma.pro.

Вскоре после расставания с кинорежиссером, Алена встретила новую любовь. теперь Хмельницкая живет вместе со своим возлюбленным Александром Синюшиным. Мужчина моложе актрисы на 12 лет.

@alxmel

Новое смелое фото Алена подписала: "Импрессионизм подручными средствами". Стекло душевой кабинки из-за паров запотело, поэтому картинка выглядит мутной.