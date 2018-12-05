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Жена Гогена Солнцева устала от разборок с мужем 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
После скандала, устроенного на программе «Прямой эфир» в студии у Андрея Малахова, 63-летняя супруга Гогена Солнцева словно испарилась. Сам фрик не раз подчеркивал, что не знает, куда пропала его ненаглядная. В последние недели Гоген ухаживал за дочерью Терешкович, которая пострадала от рук матери.
И вот, наконец, пропажа нашлась. На своей страничке в социальной сети Instagram Солнцев опубликовал видеозапись, на которой его любимая жена. Она поздравила фрика с днем рождения.
«Жаль, что я не могу быть с тобой. Я тебя люблю и устала от разборок. Всегда буду любить тебя», — заявила женщина.
Сам фрик отметил, что взгляд женщины, а также ее состояние вызывают у него озабоченность и тревогу. «Почему бы не дать мне побыть без твоих истерик и шантажей в день рождения?», — задается вопросом фрик.
«Боже, что он сделал с ней. Ужас. Бедная женщина», «Не расстраивайтесь и не переживайте. Она просто привлекает к себе внимание», — отметили в комментариях поклонники Гогена Солнцева.
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