Ведущая Первого канала беременна в четвертый раз

Родившая в январе дочь Нику ведущая Анастасия Трегубова снова беременна. Ведущая Первого канала ждет четвертого ребенка.

Как рассказала сама Анастасия Трегубова, о ее интересном положении первым догадался муж Александр. "Он предложил: а давай сделаем тест — и оказался прав!" — сообщила популярная телеведущая. Сейчас Трегубова на пятом месяце беременности, компетентно сообщают "7 Дней" . У 35-летней ведущей "первой кнопки" подрастают 12-летняя дочь Елизавета, восьмилетний сын Михаил и дочь Ника, которой нет еще и года.

Ранее в интервью Анастасия Трегубова говорила: "У меня не было в юности мыслей о том, что я стану именно многодетной мамой. Точно хотела дочь и сына. Чтобы старшая — обязательно девочка и помогала с младшим братом. Все так и вышло. Сейчас понимаю, что зарекаться не буду, может, мы и на этом не остановимся. Жизнь расставит все на свои места", — поведала журналистам счастливая Анастасия.

Свои слова она сдержала. Несмотря на интересное положение, Трегубова ведет активный образ жизни: она работает, занимается семьей, путешествует. Так, недавно Анастасия вместе с мужем отдохнула в Таиланде. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная ведущая опубликовала несколько фотографий и коротких видеозаписей, сделанных во время отпуска.

К слову, будучи беременной в третий раз Трегубова тоже не сидела на месте. Вначале она предпочитала не афишировать свое положение, а потом успокоилась и даже отправилась вместе с супругом Александром отдыхать в Грецию. В ноябре ее младшей дочери Нике исполнилось девять месяцев.

"Удивительно, как быстро летит время… Кажется, совсем недавно я узнала о том, что я в интересном положении и мне предстоят 9 месяцев беременности, не всегда легкой, волнительной, переменчивой и ооочень долгой 😳😳😳Совсем недавно моей Нике исполнилось 9 месяцев 👼, и я понимаю, что все настолько относительно! Когда я была в положении время тянулось так долго, а с рождением дочери эти самые 9 месяцев пронеслись как одно мгновение! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — поделилась своими мыслями с фанатами Трегубова.