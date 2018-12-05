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Волочкова «подогрела слухи» о романе с Басковым 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
42-летняя Анастасия Волочкова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания: поводом стало ее появление на публике в компании «золотого голоса России» Николая Баскова.
Поклонники примы-балерины Большого театра помнят, что некогда пару связывали теплые чувства. Еще несколько лет назад репортеры светской хроники муссировали одну из самых волнующих тем: роман Анастасии Волочковой и Николая Баскова. Примечательно, что после расставания они сохранили дружеские отношения.
Вместе с певцом артистка балета появилась на премьере мюзикла, в фойе Анастасию и Николая обступили журналисты, которые поинтересовались, какое впечатление на них произвела постановка. Волочкова по достоинству оценила декорации и актерскую игру. Многие отметили, что на премьеру артисты пришли вдвоем, без сопровождения. И уехали с представления вместе, породив тем самым слухи о своем воссоединении, пишет «Комсомольская правда».
«Я второй день атакована журналистами. То одного мне мужчину припишут, то другого. Про моего любимого Колю Баскова могу сказать, что это один из самых порядочных, щедрых и заботливых мужчин, которые встречались мне в жизни. Какие подарки он делает мне, как он проявляет заботу о моей дочери Арише! Коля прекрасный человек, я рада, что он всегда рядом со мной»,
— отметила артистка.
Напомним, что от брака с предпринимателем Игорем Вдовиным у Анастасии Волочковой есть дочка Ариадна. Девочка увлекается направлением уличных танцев.
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