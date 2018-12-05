Волочкова «подогрела слухи» о романе с Басковым

42-летняя Анастасия Волочкова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания: поводом стало ее появление на публике в компании «золотого голоса России» Николая Баскова

Поклонники примы-балерины Большого театра помнят, что некогда пару связывали теплые чувства. Еще несколько лет назад репортеры светской хроники муссировали одну из самых волнующих тем: роман Анастасии Волочковой и Николая Баскова. Примечательно, что после расставания они сохранили дружеские отношения.

Вместе с певцом артистка балета появилась на премьере мюзикла, в фойе Анастасию и Николая обступили журналисты, которые поинтересовались, какое впечатление на них произвела постановка. Волочкова по достоинству оценила декорации и актерскую игру. Многие отметили, что на премьеру артисты пришли вдвоем, без сопровождения. И уехали с представления вместе, породив тем самым слухи о своем воссоединении, пишет « Комсомольская правда ».

«Я второй день атакована журналистами. То одного мне мужчину припишут, то другого. Про моего любимого Колю Баскова могу сказать, что это один из самых порядочных, щедрых и заботливых мужчин, которые встречались мне в жизни. Какие подарки он делает мне, как он проявляет заботу о моей дочери Арише! Коля прекрасный человек, я рада, что он всегда рядом со мной»,

— отметила артистка.