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Кэтрин Зета-Джонс показала свою коллекцию туфель 

FashionTime 4 часа назад
Фото: @catherinezetajones
49-летняя британская актриса, лауреат премий «Оскар» BAFTA и Гильдии киноактеров США Кэтрин Зета-Джонс поделилась фото из святая святых каждой девушки — своего обувного шкафа.
Оказалось, что ее коллекция может поспорить с похожей коллекцией другой поклонницы обуви на шпильке — героини Сары Джессики Паркер из сериала «Секс в большом городе» — Кэрри Брэдшоу.
@catherinezetajones
У девушки никогда не бывает слишком много обуви, — прокомментировала снимок киноактриса.
Мы внимательно рассмотрели фотографию и поразились скрупулезности супруги Майкла Дугласа. Все обувные пары расставлены по цветам и оттенкам.
@catherinezetajones
Отметим, Кэтрин Зета-Джонс находится в отличной физической форме. Недавно актриса принимала участие в открытии звезды своего супруга на Алее славы в Голливуде. Для торжественного мероприятия Кэтрин выбрала достаточно смелое платье с открытыми плечами, которое выгодно подчеркивало ее фигуру. Секрет своей молодости актриса объясняет просто: ежедневные тренировки и минимум макияжа. Как рассказывала звезда кино, уроки мейкапа она усвоила еще в подростковом возрасте.
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