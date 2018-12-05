Кэтрин Зета-Джонс показала свою коллекцию туфель

49-летняя британская актриса, лауреат премий «Оскар» BAFTA и Гильдии киноактеров США Кэтрин Зета-Джонс поделилась фото из святая святых каждой девушки — своего обувного шкафа.

@catherinezetajones

У девушки никогда не бывает слишком много обуви, — прокомментировала снимок киноактриса.

Мы внимательно рассмотрели фотографию и поразились скрупулезности супруги Майкла Дугласа . Все обувные пары расставлены по цветам и оттенкам.

@catherinezetajones

Отметим, Кэтрин Зета-Джонс находится в отличной физической форме. Недавно актриса принимала участие в открытии звезды своего супруга на Алее славы в Голливуде. Для торжественного мероприятия Кэтрин выбрала достаточно смелое платье с открытыми плечами, которое выгодно подчеркивало ее фигуру. Секрет своей молодости актриса объясняет просто: ежедневные тренировки и минимум макияжа. Как рассказывала звезда кино, уроки мейкапа она усвоила еще в подростковом возрасте.