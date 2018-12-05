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Актриса Елизавета Боярская родила второго сына 

360tv.ru + ещё 16 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская родила второго ребенка в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердил ее брат Сергей, сообщил сайт 78.ru.
«Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом, — рассказал Сергей.
Елизавету Боярскую госпитализировали поздно вечером 4 декабря в 16-й роддом, сообщил «Пятый канал». Уже на следующий день она родила сына.
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