Актриса Елизавета Боярская родила второго сына

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская родила второго ребенка в Санкт-Петербурге. Информацию подтвердил ее брат Сергей, сообщил сайт 78.ru.

«Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом, — рассказал Сергей.

Елизавету Боярскую госпитализировали поздно вечером 4 декабря в 16-й роддом, сообщил «Пятый канал». Уже на следующий день она родила сына.