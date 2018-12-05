Звезды шоу-бизнеса, которые вообще не стареют

Ни для кого не секрет, что для поддержания своего внешнего вида голливудские знаменитости прибегают к услугам косметологов, стилистов, тренеров, диетологов и пластических хирургов. Но даже с таким «арсеналом» помощников противостоять старости не получится, ведь время, рано или поздно, одержит над ними верх.

Однако этой дюжине звезд шоу-бизнеса, о которых пойдет речь в нашей статье, удалось доказать обратное. Вы будете шокированы, когда узнаете их реальный возраст!

Кристи Бринкли

Первое место в нашем рейтинге, несомненно, занимает Кристи Бринкли. Только взгляните на эту сексапильную красотку на фото. А ей, между прочим, 64 года!

Когда Кристи появляется на светских мероприятиях в обществе троих взрослых детей, люди принимают ее за их старшую сестру, но никак не мать. А заключается секрет молодости и красоты американской модели в вегетарианстве и правильном питании. У тех, кто любит полакомиться сладеньким и провести выходные в Макдональдсе , появился серьезный повод задуматься…

Дженнифер Лопес

Еще одна знаменитость, глядя на которую, начинаешь верить в существование омолаживающего источника — Дженнифер Лопес. Эта женщина поет, танцует, снимается в кино, воспитывает двух детей и ведет успешный бизнес. Но главное, выглядит она, как супермодель, только сошедшая с подиума, и это в свои-то 49 лет!

Секрет Дженнифер Лопес заключается в полном отказе от алкоголя. Певица утверждает, что уже очень много лет вовсе не прикасается к спиртному, исключение — торжественные мероприятия. Когда кто-то произносит тост, Джей Ло тоже поднимает свой бокал и делает один глоток напитка, но затем весь оставшийся вечер пьет только воду.

Гвен Стефани

Гвен Стефани — одногодка Джей Ло. Но вы бы поверили, что совсем скоро эта женщина разменяет шестой десяток? Певица рассказывает, что так роскошно выглядеть ей позволяет отдых от макияжа. Также Гвен Стефани настоятельно рекомендует всем девушкам использовать для мытья волос только мягкую воду, чтобы шевелюра всегда оставалась нежной и красивой.

Девон Аоки

Этой миловидной девушке несколько месяцев назад исполнилось… нет, не 19… 36 лет! У Девон двое детей, но это не мешает ей заниматься модельным бизнесом и сниматься в фильмах. Самые известные ее проекты — роль в ленте «Город грехов», где она сыграла немую убийцу Михо, и участие в третьем «Форсаже».

Виктория Бекхэм

Кто не в курсе, перед вами 44-летняя супруга Дэвида Бекхэма , бывшая участница группы Spice Girl, певица, дизайнер и бизнесвумен. Мать четырех детей!

Совсем недавно мы рассказывали, как менялись с возрастом прическа и стиль знаменитости, но вот сама она осталась такой же красоткой!

Джаред Лето

Джареду Лето 46 лет, но по нему все еще «сохнут» молоденькие студентки! А все потому, что солист Thirty Seconds to Mars, как хорошее вино — с годами становится только лучше.

Брэд Питт

Еще один мужчина в нашем рейтинге — 54-летний Брэд Питт. Не удивительно, что даже в этом возрасте актер продолжает оставаться одним из главных секс-символов Голливуда.

Сальма Хайек

Сложно поверить, что этой красотке исполнилось 52 года! Каждый день Сальму заваливают вопросами о том, как ей удается так хорошо выглядеть, и некоторыми секретами актриса с радостью поделилась.

Сальма призналась, что не является сторонницей спортивного образа жизни, так как часто у нее просто нет на это времени. Однако по возможности женщина посещает пилатес, делает восстановительную йогу или занимается дайвингом.

А еще Сальма очень любит поесть! Актриса практически ни в чем себе не отказывает. Но это до тех пор, пока цифры на весах не перевалят за максимально допустимую отметку. Тогда Сальма сокращает потребление слишком калорийной пищи, правда, ненадолго…

Сьюзан Сарандон

Те, кто мало знакомы с творчеством Сьюзан Сарандон, думают, что это типичная актриса среднего возраста. А вот и нет! Перед вами обладательница множества премий и наград, в том числе BAFTA и «Оскар», которая сыграла свои самые известные роли уже после 40 лет.

«Так сколько же ей сейчас?», — удивитесь вы. А ей — 72! У Сьюзан трое взрослых детей и двое внуков. Она по-прежнему много снимается в кино и делает это весьма талантливо.

Джейн Фонда

Ну какой рейтинг «вечно молодых» обойдется без Джейн Фонды? Прекрасной даме, которую вы видите на фото, в этом году исполнится 81!

Когда-то Джейн прославилась на весь мир благодаря своей пропаганде фитнеса на телевидении. С тех пор мнение актрисы по поводу физических нагрузок не поменялось — женщина уверена, что именно регулярные тренировки являются залогом здоровой и счастливой жизни. Конечно же, не обойтись без правильного питания: Фонда почти не употребляет сахар и вместо этого старается налегать на различные овощи.

Таркан

В свои 46 Таркан выглядет так же эффектно, как два десятка лет тому назад. Кстати, в этом году турецкий певец и неизменный любимец женщин впервые стал отцом.

Минка Келли

Американская актриса Минка Келли легко могла бы сыграть студентку в молодежной комедии, ведь внешние данные это позволяют. Никто и не подумает, что этой красотке уже 38 лет. Выглядит максимум на 20!

А у вас есть свои секреты красоты?