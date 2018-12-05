Василиса Володина повышает цены в своем «Звездном магазине»

Неделю назад 44-летняя астролог Василиса Володина, известная по телешоу «Давай поженимся!», открыла «Звёздный магазин». Она продаёт карты Меркурия и индивидуальные астрологические календари на будущий год. Василиса написала, что давно мечтала о своём бизнесе и долго создавала продукт.

Василиса ежегодно просит заказывать индивидуальные прогнозы на будущий год заранее, но перед праздниками традиционно приходит слишком много заказов. Астролог не справляется со спросом, потому что в декабре у неё много фотосъёмок, личных консультаций и новогодних телешоу.

Однако 4 ноября Володина призналась, что не справляется с потоком заказов:

«Официально заявляю — мы «зашиваемся». С завтрашнего дня (с 5 декабря) «Звездный магазин» поднимает цены на все сувениры, ибо типографии тоже перед Новым годом любят поднять цены, а почта накануне праздников дарит свои сюрпризы». (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)

Пользователи в комментариях поддержали решение астролога поднять цены: «Это естественно, все вокруг поднимают цены. Это простой шаг, чтобы быть рентабельными», «Если есть возможность работать меньше, а получать больше, я бы поступила также», «Зато вы не будете в мыле, главное, не перегружайтесь, пожалуйста».