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Василиса Володина повышает цены в своем «Звездном магазине» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Неделю назад 44-летняя астролог Василиса Володина, известная по телешоу «Давай поженимся!», открыла «Звёздный магазин». Она продаёт карты Меркурия и индивидуальные астрологические календари на будущий год. Василиса написала, что давно мечтала о своём бизнесе и долго создавала продукт.
Василиса ежегодно просит заказывать индивидуальные прогнозы на будущий год заранее, но перед праздниками традиционно приходит слишком много заказов. Астролог не справляется со спросом, потому что в декабре у неё много фотосъёмок, личных консультаций и новогодних телешоу.
Однако 4 ноября Володина призналась, что не справляется с потоком заказов:
«Официально заявляю — мы «зашиваемся». С завтрашнего дня (с 5 декабря) «Звездный магазин» поднимает цены на все сувениры, ибо типографии тоже перед Новым годом любят поднять цены, а почта накануне праздников дарит свои сюрпризы». (Орфография и пунктуация здесь и далее авторские. — Прим. ред.)
Пользователи в комментариях поддержали решение астролога поднять цены: «Это естественно, все вокруг поднимают цены. Это простой шаг, чтобы быть рентабельными», «Если есть возможность работать меньше, а получать больше, я бы поступила также», «Зато вы не будете в мыле, главное, не перегружайтесь, пожалуйста».
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Женский форум
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