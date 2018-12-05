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Звезда «Дома-2» показала в прямом эфире, как ей делают пластику груди 

Карельские вести + ещё 1 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Лиза Триандафилиди, бывшая участница «Дома-2», рассказала, что раньше страдала булимией. Из-за болезни девушка сильно похудела, а ее грудь потеряла форму. Лиза также употребляла тайские таблетки для снижения веса, которые испортили ей здоровье.
«По ночам мне казалось, что я умру, у меня так сердце колотилось, пульс бешеный был», — поделилась Триандафилиди.
kareliyanews.ru
По словам девушки, в ее гардеробе много красивого белья и корсетов, но она не может их носить из-за асимметричной груди. До похудения у Лизы был четвертый размер, а теперь правая грудь стала третьего размера, а левая — два с половиной. Триандафилиди комплексует из-за бюста, она решила, что только операция вернет ей уверенность в себе.
kareliyanews.ru
Специалисты одной из московских клиник согласились прооперировать девушку бесплатно. Процесс Лиза показала подписчикам в прямом эфире. Когда все закончилось, Триандафилиди вышла на связь в Stories. Она рассказала, что операция была сложной и длилась пять часов. Звезда «Дома-2» поблагодарила хирурга, что ответственно отнесся к ее проблеме и сделал все, чтобы ей не потребовалась повторная операция.
Сейчас Лиза чувствует дискомфорт в области груди. Медсестра предупредила, что несколько дней будет больно, но девушка все равно счастлива, что сбылась ее мечта.
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