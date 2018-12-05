Звезды шоу-бизнеса 90-х, сумевшие вернуться

В девяностые отечественный шоу-бизнес пестрел звёздами. На сцену хлынули толпы исполнителей с запоминающимися хитами, но, увы, многие так и остались героями одной-двух песен. Часть музыкантов со временем исчезли со сцены, но этим знаменитостям удалось остаться на плаву.

1. Певица Натали. Двадцать лет назад незамысловатая композиция «Ветер с моря дул» звучала отовсюду, а очаровательная белокурая исполнительница покоряла мужчин одним взглядом. Потом Натали надолго пропала и лишь в 2013 году публика снова вспомнила о ней, когда артистка феерично вернулась на сцену с хитом «О боже, какой мужчина». В 2017 году популярность Натали снова взлетела до небес, но теперь поводом стало не творчество, а личная жизнь: певица родила мужу, с которым она в браке уже почти 30 лет, третьего сына в возрасте 43 лет.