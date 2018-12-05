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Звезды шоу-бизнеса 90-х, сумевшие вернуться 

Рамблер 3 часа назад
В девяностые отечественный шоу-бизнес пестрел звёздами. На сцену хлынули толпы исполнителей с запоминающимися хитами, но, увы, многие так и остались героями одной-двух песен. Часть музыкантов со временем исчезли со сцены, но этим знаменитостям удалось остаться на плаву.
1. Певица Натали. Двадцать лет назад незамысловатая композиция «Ветер с моря дул» звучала отовсюду, а очаровательная белокурая исполнительница покоряла мужчин одним взглядом. Потом Натали надолго пропала и лишь в 2013 году публика снова вспомнила о ней, когда артистка феерично вернулась на сцену с хитом «О боже, какой мужчина». В 2017 году популярность Натали снова взлетела до небес, но теперь поводом стало не творчество, а личная жизнь: певица родила мужу, с которым она в браке уже почти 30 лет, третьего сына в возрасте 43 лет.
2. Дмитрий Маликов. В конце прошлого века Дмитрий был безусловной звездой, кумиром девушек-подростков, постоянным участником различных шоу и мероприятий. Однако Маликов, имеющий консерваторское образование, всегда много времени уделял и классической музыке. И чем больше места занимала в его жизни классика, тем менее заметным он был в шоубизе. Но Дмитрий нашёл удобный способ напоминать о себе: он освоил социальные сети и стал завсегдатаем Инстаграма. Впрочем, новыми песнями он поклонниц он по-прежнему радует, однако теперь в числе его фанаток не только девушки-подростки, но и их мамы.
Станислав Дружко, Алёна Апина и Юрий Лоза — эти знаменитости девяностых всё ещё будоражат публику творчеством, провокационными высказываниями и интригующими фото.
Женский форум
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