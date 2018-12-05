Прически знаменитостей, изумившие фанатов

Знаменитости пользуются услугами лучших парикмахеров и стилистов, однако умудряются допускать модные проколы. Эти красавицы как-то появились на публике, соорудив на голове нечто невообразимое и теперь наверняка стесняются этих фотографий.

1. Певица Кристина Агилера уже долго предпочитает блонд, но в молодости она часто экспериментировала со стилем. Для одного из торжественных мероприятий она покрасила отдельные пряди в чёрный цвет и стала походить на зебру.

2. Певица Бейонсе сегодня восхищает фанатов элегантностью и фирменным стилем, но когда-то она носила чёлку, которую сложно назвать красивой. Неудачная длина делала певицу похожей на деревенскую простушку, которая обкорнала волосы тупыми ножницами.

3. Анджелина Джоли тоже давно отдаёт предпочтение когда-то выбранному стилю — длинным тёмным локонам. Но и ей в молодые годы хотелось изменений: она красила волосы и выбирала разные стрижки. Одним из самых неудачных преображений были стрижка «ёжик», превратившая актрису в бесполое существо.