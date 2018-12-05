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Прически знаменитостей, изумившие фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Знаменитости пользуются услугами лучших парикмахеров и стилистов, однако умудряются допускать модные проколы. Эти красавицы как-то появились на публике, соорудив на голове нечто невообразимое и теперь наверняка стесняются этих фотографий.
1. Певица Кристина Агилера уже долго предпочитает блонд, но в молодости она часто экспериментировала со стилем. Для одного из торжественных мероприятий она покрасила отдельные пряди в чёрный цвет и стала походить на зебру.
2. Певица Бейонсе сегодня восхищает фанатов элегантностью и фирменным стилем, но когда-то она носила чёлку, которую сложно назвать красивой. Неудачная длина делала певицу похожей на деревенскую простушку, которая обкорнала волосы тупыми ножницами.
3. Анджелина Джоли тоже давно отдаёт предпочтение когда-то выбранному стилю — длинным тёмным локонам. Но и ей в молодые годы хотелось изменений: она красила волосы и выбирала разные стрижки. Одним из самых неудачных преображений были стрижка «ёжик», превратившая актрису в бесполое существо.
4. Николь Кидман все знают как изящную женщину, не склонную к провокациям. Но когда Николь только начинала карьеру, она выглядела не так стильно. Природа наградила актрису копной рыжих волос, которые сейчас Кидман выпрямляет, но тридцать лет назад её голову украшали пышные кудряшки.
Женский форум
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