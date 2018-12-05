Порошина порадовала снимком со старшей дочерью

В Сети не сомневаются, что актриса — прекрасная мама.

Звезда российских сериалов Мария Порошина решила опубликовать в личном блоге семейный снимок. Актриса показала свою старшую красавицу-дочь. 22-летняя Полина родилась в отношениях Марии Порошиной с артистом Гошей Куценко . И хотя звезда редко делится семейными снимками, иногда все же делает исключения, чтобы порадовать своих поклонников.

«Великолепные», «Красотки шикарные», «Как дочь похожа на своего отца!», «Нежность», «Как будто подруги», «Красота, любовь, доброта», — отреагировала аудитория в Instagram.

К слову, недавно Мария Порошина решила порадовать подписчиков нежными снимки с дочками, сделанными во время семейной фотосессии. Звездная мама показала троих девочек: Полину, Серафиму и Аграфену.

@poroshinamariyamikhaylovna

«Какие девочки!😘», «Прекраснейшие девушки, а фото просто подчеркнуло вашу красоту❤️», «Вы и Ваши девочки просто очаровательные! Красавицы! Счастья и благополучия Вашей семье!», «Генофонд!», «Красавицы какие!Мамочкины копии!», «Чудесные, сказочной красоты девчули! Мария, сколько счастья Вас окружает!», «Самое интересное, что все поразительно индивидуальны и вроде похожи друг на друга!», «Шикарные», — с восторгом комментировали поклонники актрисы в Instagram.

Отметим, личная жизнь звезды российских сериалов Марии Порошиной остается в центре внимания СМИ и поклонников. Недавно от знакомых артистки стало известно о пятой беременности актрисы. Затем в Сети появилась информация о разводе Марии Порошиной с мужем и отцом трех ее дочерей Ильей Древновым. Актриса подтверждала эти новости. Мария Порошина также призналась, что пытается сохранить с бывшим мужем хорошие отношения.

"Разводясь, некоторые супруги начинают мстить друг другу, делить имущество и даже детей. Это ужасно! Надеюсь, у нас до такого никогда не дойдет. При расставании нужно думать не о себе и своих обидах, а прежде всего о детях, проявить максимальную выдержку, остыть и отпустить ситуацию. Тогда, возможно, все наладится. Я желаю Илье только добра", — рассказывала Мария Порошина в интервью изданию «Караван историй».

Актриса признавалась, что пыталась спасти брак с бывшим мужем, но ничего хорошего из этого не вышло. Звездная пара несколько раз расходилась, потом снова сходилась. В итоге Мария Порошина и Илья Древнов приняли решение развестись. Актриса надеется, что им хватит благоразумия, чтобы не превращать развод в скандал. «Семнадцать лет — огромная часть жизни. И у нас трое общих детей. Мы должны создать для них максимально благоприятную, доброжелательную атмосферу. Папа всегда останется папой, мама — мамой. Как бы ни сложилась судьба, их никто не заменит, даже если у Ильи и у меня возникнут новые семьи», — отметила Мария Порошина.

Кстати, как только в Сети появилась информация о разводе актрисы, сразу стали появляться слухи о возможном отце ее будущего ребенка. Многие предположили, что им стал актер Ярослав Бойко . Не выдержав шквала домыслов и критики, Мария Порошина опровергла слухи об отношениях с коллегой. Звезде не понравилось, что ее женатого друга подозревают в измене, и она не захотела стать человеком, который разрушит его семью. Известно, что Ярослав Бойко женат на хореографе Рамуне Ходоркайте и вместе с ней воспитывает сына и дочь.

"Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет", — развеяла все слухи Мария Порошина.

Актриса добавила, что еще со студенчества дружит с семьей Ярослава Бойко. Кроме того, им обоим еще предстоит вместе работать, а их детям наблюдать за жизнью родителей. Поэтому Мария сразу же решила опровергнуть все домыслы и заметить, что в ее жизни, кроме развода с Ильей Древновым, сейчас «все просто и желанно».

"Увы, не было мне оставлено в прошлой жизни и как жене и как матери возможности сохранить очаг, не взирая на все мои, подчеркиваю, крайние и уже многолетние усилия… А возвращаясь к вышеупомянутому искренне сожалею, что не могу оградить от всякого рода интриг, лжи и негатива подрастающих деток и близких мне людей!🙏 С самыми сердечными пожеланиями всем и каждому любить, творить и верить в свое счастье! И пожалуйста, давайте оставлять друг другу шанс и право на личную жизнь и собственное счастье!", — обратилась к СМИ и поклонникам Мария Порошина.

Напомним, что еще в конце июня Мария Порошина обратилась в судебный участок Тушинского района Москвы № 167 и заявила, что хочет расторгнуть действующий брак с Ильей Древновым. Соответствующая информация есть в открытом доступе, и ее может узнать любой желающий. 27 июля было вынесено решение о разводе, а 29 августа оно вступило в силу.

Мария Порошина воспитывает четверых детей. Старшая дочь Полина родилась в отношениях с актером Гошей Куценко в 1996 году. Затем пара рассталась, а через некоторое время Мария вышла замуж за Илью Древнова. От второго мужа звезда родила трех дочерей. Серафима появилась на свет в 2005 году, Аграфена — в 2010-м, а младшая Глафира — в 2016-м. Имена девочкам семья выбирала с помощью церковных календарей. К сожалению, союз Ильи и Марии тоже распался.