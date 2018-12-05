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36-летняя Водянова удивила поклонников фото без макияжа 

Harper’s Bazaar 29 минут назад
Фото: @natasupernova
Наталья Водянова часто делится в соцсетях приятными моментами, которые она проводит со своей большой семьей.
Не секрет, что родственники модели приезжают к ней в Париж из самого Нижнего Новгорода. Например, накануне Наталья выложила фото с прогулки со своей любимой бабушкой по французской столице.
Поклонники оценили внешний вид женщин и засыпали аккаунт восторженными комплиментами. Бабушка Натальи выглядит стильно в классическом пальто и кожаной шляпке, а сама 36-летняя модель без капли макияжа — свежо и непринужденно.
@natasupernova
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