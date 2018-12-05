Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»

Известная певица Алсу рассказала, что ее дочь Микелла, которой всего десть лет, уже делает определенные успехи на сцене. Так девочка решила принять участие в шоу «Голос. Дети».

Алсу отмечает, что за последние годы голос Микеллы стал очень сильным. Даже люди со стороны стали отмечать ее творческие способности. А вот муж Ян поначалу говорил девочке, чтобы она пела дома перед гостями, хотя со временем и он понял, что из нее может получиться неплохая певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALSOU (@alsou_a) 26 Ноя 2018 в 7:02 PST Как говорит Алсу, способности у ее ребенка точно есть. Хотя загадывать она не хочет. При этом отмечает, что папа точно не станет запрещать ей заниматься музыкой.

Алсу также добавила, что мечтает сделать выставку своих картин. Она увлечена рисованием с детства. Это ее вторая страсть после музыки. Звезда отмечает, что у ее подружек есть портреты, которые для них нарисовала именно она. Певица отметила, что в будущем обязательно выставит свои картины на всеобщее обозрение. Просто пока еще не пришло время, сообщает портал tele.ru.