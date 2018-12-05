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Какими были скандальные звезды в начале карьеры 

Рамблер 4 часа назад
Анастасия Волочкова уже давно стала героиней скандальной хроники. Откровенные фотографии, неуместные высказывания, вызывающие недоумение ухажёры — всё это часть повседневной жизни Анастасии. Сейчас уже мало кто помнит, что когда-то Волочкова была талантливой балериной, которой рукоплескал Большой театр. Глядя на снимки молодой симпатичной девушки, трудно поверить, что через полтора десятка лет она станет эпатировать публику шпагатами в самых неподходящих местах.
Ещё одна героиня сомнительных телешоу — бывшая телеведущая дана Борисова. Дана вела передачу «Армейский магазин», и редкий солдат не вздыхал о стройной блондинке. Добавила популярности среди мужчин Борисовой фотосессия для журнала Playboy. Однако Дана выбрала в мужья не военного, а бизнесмена. Несмотря на рождение дочери, брак распался, после чего в жизни Борисовой началась чёрная полоса. Суды за право опеки над дочкой погрузили Борисову в депрессию, она пристрастилась к запрещённым препаратам и даже вынуждена была пройти курс реабилитации. Сегодняшняя Дана Борисова, превратившая свою жизнь в скандальное публичное шоу, мало напоминает непосредственную красавицу из «Армейского магазина».
Что скрывает Маша Распутина и что охотно демонстрирует Наталья Штурм, узнайте из видео.
Женский форум
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