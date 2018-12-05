Рита Дакота расплакалась, вспомнив Влада Соколовского

Певица Рита Дакота призналась поклонникам, что сильно переживала после развода с Владом Соколовским . Однако сейчас все обиды бывшие супруги оставили в прошлом.

Рита отметила, что с наступлением зимы почувствовала ностальгию по тем временам, когда они с Владом вместе готовились к новогодним праздникам. Певица вспомнила, все зимние дни, из-за чего расплакалась.