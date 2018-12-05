Певица Рита Дакота призналась поклонникам, что сильно переживала после развода с Владом Соколовским. Однако сейчас все обиды бывшие супруги оставили в прошлом.
Рита отметила, что с наступлением зимы почувствовала ностальгию по тем временам, когда они с Владом вместе готовились к новогодним праздникам. Певица вспомнила, все зимние дни, из-за чего расплакалась.
«…Мы ходили на ярмарки, ели сахарных петушков и танцевали под снегопадом, мы включали Френка Синатру на Christmas Radio и зажигали гирлянды по всему дому, мы были действительно счастливы», — призналась Рита.