Телеведущая Регина Тодоренко впервые стала мамой

И чувствует себя хорошо после родов.

Известная телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов впервые стали родителями. У звездной пары родился сын. О радостной новости Влад Топалов рассказал изданию Peopletalk. Новоиспеченная мама родила здорового малыша. И сама чувствует себя хорошо.

Отметим, пара на протяжении долгого времени скрывала грядущее пополнение. Позже Регина объяснила, что для нее беременность — это «очень личное событие». Правда, в одном из интервью Влад Топалов рассказывал о своем грядущем отцовстве и об отношении к возлюбленной. По словам артиста, он воспринимает встречу с Региной как настоящее чудо.

@reginatodorenko

Кстати, новоиспеченные родители говорили, что после появления малыша на свет, поженятся. Регина Тодоренко была героиней передачи Ивана Урганта на Первом канале и делилась планами на будущее. Однако еще до рождения ребенка влюбленные официально стали мужем и женой. Пара сыграла тайную свадьбу 25 октября. В этот день свой день рождения отмечали Влад и отец Регины (которому исполнилось 55 лет), а влюбленные решили внезапно объединить все три праздника.

Заметим, телеведущая в ожидании малыша не отказывалась от любимой работы. Она активно снимала свое шоу, участвовала в различных мероприятиях, а также не боялась ходить на каблуках и танцевать. Однако не все поклонники Регины одобряли такое поведение, беспокоясь за любимую звезду. Так, многих напугало видео телеведущей в Instagram, которое было снято во время работы над очередным выпуском шоу «Пятница с Региной».

Сегодня было по-разному 😂🙈. Немного разошлась Регина Петровна. Ну, сейчас хочется себе позволять все. Как говорит врач: «Вы должны получать удовольствие, ведь эти эмоции передаются с каждым вдохом, в каждой клеточке», — попыталась оправдать свои танцы на каблуках Регина Тодоренко.

Тем не менее, поклонники все равно раскритиковали звезду за то, что она не бережет себя и будущего ребенка. «Ой аккуратно, у меня аж мурашки побежали!», «Не все так отплясывают во время беременности!», «Может не стоит на каблуках плясать, если беременна», «Аккуратнее на таких каблуках», «С таким пузиком и на каблуках, сумасшедшая», «Регина, надо беречь себя!», «Ну и каблуки… Твое здоровье не стоит всех телевизионных шоу», — отреагировала аудитория в Instagram. Правда, нашлись и те, кто поддержал Регину, заметив, что беременность — не болезнь и очень многое, если врач разрешает, будущим мамам делать можно, даже танцевать на каблуках.

А еще Регина признавалась, что из-за беременности ей пришлось немного умерить свою любовь к путешествиям. Да и самочувствие ее не всегда радовало.