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Наталью Штурм позвали замуж 

Дни.ру 26 минут назад
Фото: Дни.ру
Певица Наталья Штурм заинтриговала поклонников. Звезда скоро выходит замуж.
Именно так считают фолловеры артистки в Instagram. Наталья опубликовала в личном микроблоге снимок. В кадре на безымянном пальце ее правой руки красуется помолвочное кольцо. Загадочная публикация навела фанатов на мысль о скорой свадьбе.
Отметим, что Штурм сейчас наслаждается отдыхом в Дубае. Компанию красотке составляет таинственный мужчина, лицо которого певица тщательно скрывает от любопытных глаз.
Примечательно, что ранее Наталья говорила, что ее новые отношения нельзя назвать серьезными. Артистка еще не успела влюбиться в нового знакомого.
Также пользователи Сети заметили, что, обожающая оголятся по случаю и без Штурм, на свидание с возлюбленным почему-то пришла в плотном кожаном комбинезоне и высоких ботинках на босу ногу. Кто-то даже написал звезде, что на курорте, где температура воздуха вечером редко падает ниже 25 градусов, она в своем "скафандре" выглядит нелепо.
"Не жарко в комбинезон из кожи. Поди **па в мыле? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Наталье поклонница. Штурм поспешила ответить завистнице: "**па у Вас в мыле, у меня попочка с пропеллером".
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