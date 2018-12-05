Наталью Штурм позвали замуж

Певица Наталья Штурм заинтриговала поклонников. Звезда скоро выходит замуж.

Именно так считают фолловеры артистки в Instagram. Наталья опубликовала в личном микроблоге снимок. В кадре на безымянном пальце ее правой руки красуется помолвочное кольцо. Загадочная публикация навела фанатов на мысль о скорой свадьбе.

Отметим, что Штурм сейчас наслаждается отдыхом в Дубае. Компанию красотке составляет таинственный мужчина, лицо которого певица тщательно скрывает от любопытных глаз.

Примечательно, что ранее Наталья говорила, что ее новые отношения нельзя назвать серьезными. Артистка еще не успела влюбиться в нового знакомого.

"Не жарко в комбинезон из кожи. Поди **па в мыле? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала Наталье поклонница. Штурм поспешила ответить завистнице: "**па у Вас в мыле, у меня попочка с пропеллером".