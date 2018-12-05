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Бледанс привела фанатов в восторг шикарной фигурой 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Эвелина Бледанс умеет подогреть интерес своих поклонников и привести их в восторг. Актриса опубликовала снимок со своего отдыха в Индонезии — и в подписи вскользь упомянула о талии. Фанаты артистки пришли в экстаз и наперебой бросились объяснять Эвелине, какая у нее потрясающая фигура.
Бледанс держит своих фанатов в постоянном напряжении. Она предстает на снимках в Instagram то в полупрозрачном одеянии, то в микробикини. На сей раз Эвелина на фотографии в купальнике, вовсе не скрывающем великолепные формы звезды.
"Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в самом красивом бассейне, когда рядом море. Не знаю, как статистика по талии, но то, что при заполненном отеле на пляже всегда только пару человек…", — подписала снимок актриса (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).
"Эвелина, вы восхитительны!", — тут же отреагировали подписчики. Все комментаторы, словно сговорившись, принялись убеждать артистку, что ничего ей уменьшать не надо, она просто великолепна и все от нее без ума. Правда, нашелся один подписчик, который вспомнил, что звезда, как сообщалось, должна быть беременна — и где же тогда животик? Но попытки разрушить общий восторженный настрой даже не заметили.
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Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в самом красивом бассейне, когда рядом море. Не знаю, как статистика по талии, но то, что при заполненном отеле @themuliabali на пляже всегда только пару человек😱 Ведь мы едем на курорт прежде всего к морю! Вы тоже отдаёте предпочтение пресно-хлорко-плаванию? Кто за 🌊? Кто за бассейн? #бледанс #бали #бали2018 #островБали #muliaresort #купальник #купальник2018 #декабрь

Публикация от  Evelina Bledans (@bledans)

Недавно Бледанс опубликовала видеообращение на своей официальной странице в Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной общественности с такими словами: "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына — это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается".
Напомним, Эвелина Бледанс сделала экстракорпоральное оплодотворение в присутствии съемочной группы скандального ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Мужчину, которого артистка выбрала в качестве донора генетического материала, она предпочла не называть. В программе утверждалось, что процедура прошла успешно.
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