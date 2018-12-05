Бледанс привела фанатов в восторг шикарной фигурой

Эвелина Бледанс умеет подогреть интерес своих поклонников и привести их в восторг. Актриса опубликовала снимок со своего отдыха в Индонезии — и в подписи вскользь упомянула о талии. Фанаты артистки пришли в экстаз и наперебой бросились объяснять Эвелине, какая у нее потрясающая фигура.

Бледанс держит своих фанатов в постоянном напряжении. Она предстает на снимках в Instagram то в полупрозрачном одеянии, то в микробикини. На сей раз Эвелина на фотографии в купальнике, вовсе не скрывающем великолепные формы звезды.

"Не умею уменьшать талию на фотках и плавать даже в самом красивом бассейне, когда рядом море. Не знаю, как статистика по талии, но то, что при заполненном отеле на пляже всегда только пару человек…", — подписала снимок актриса (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Недавно Бледанс опубликовала видеообращение на своей официальной странице в Instagram. Актриса обратилась к заинтересованной общественности с такими словами: "Мои хорошие, пожалуйста, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына — это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, петь, потому что моя жизнь продолжается".