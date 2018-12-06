Памела Андерсон показала лишние килограммы

Памела Андерсон показала свои лишние килограммы

На днях в Мюнхене состоялся торжественный бал Mon Cheri Barbara Tag Ball 2018 — традиционное ежегодное мероприятие немецкого банка Old Bavarian State Bank. На вечер пришла и Памела Андерсон, которая выбрала для выхода в свет шелковое платье с ассиметричным кроем. И хоть мечта тысяч мужчин по всеми миру и сделала акцент на своем пышном декольте, от публики не удалось скрыть явные изменения в ее некогда идеальной фигуре. И даже необычный крой платья не спас ситуацию. Из-под легкого наряда Памелы был отчетливо виден выступающий живот.

Впрочем, кажется, изменения в фигуре никак не сказались на уверенности звезды. Памела приветливо улыбалась и с удовольствием позировала фотографам.