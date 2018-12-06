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Звезда Playboy показала тело после липосакции 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Шэнна Моуклер наконец-то похудела, как и мечтала.
Красотка Шэнна, бывшая звезда Playboy, модель и «Мисс Нью-Йорк» давно отошла от позирования и походов по подиуму. Уже больше 10 лет она снимается в американских сериалах и является звездой нескольких реалити-шоу. Но то, что карьера модели для Моуклер давно закончилась, не отменяет ее желание поддерживать себя в отличной форме. К сожалению, в послдение годы Шэнна начала поправляться. И вместо диет или систематических занятий спортом, чтобы вернуть былую стройность, звезда решилась на липосакцию.
На днях она поедлилась с поклонниками фото, сделанным спустя месяц с небольшим после операции.
@shannamoakler
«5 недель после операции! Я начинаю видеть разницу, я все еще опухшая, и все еще ношу компрессионную одежду, но я счастлива. Это было долгое восстановление, но я чувствую себя намного лучше, у меня больше энергии, и я не могу дождаться, когда мне разрешат вернуться к активной жизни»,
— написала Шэнна под постом.
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