Звезда Playboy показала тело после липосакции

Красотка Шэнна, бывшая звезда Playboy, модель и «Мисс Нью-Йорк» давно отошла от позирования и походов по подиуму. Уже больше 10 лет она снимается в американских сериалах и является звездой нескольких реалити-шоу. Но то, что карьера модели для Моуклер давно закончилась, не отменяет ее желание поддерживать себя в отличной форме. К сожалению, в послдение годы Шэнна начала поправляться. И вместо диет или систематических занятий спортом, чтобы вернуть былую стройность, звезда решилась на липосакцию.

На днях она поедлилась с поклонниками фото, сделанным спустя месяц с небольшим после операции.

@shannamoakler

«5 недель после операции! Я начинаю видеть разницу, я все еще опухшая, и все еще ношу компрессионную одежду, но я счастлива. Это было долгое восстановление, но я чувствую себя намного лучше, у меня больше энергии, и я не могу дождаться, когда мне разрешат вернуться к активной жизни»,

— написала Шэнна под постом.