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Поклонники критикуют Подольскую за вульгарную позу 

Дни.ру 3 часа назад
Наталья Подольская опубликовала фотографию, на которой запечатлена сидящей на большой коробке. Популярная исполнительница, облаченная в шорты и футболку, расположилась на подарке с раздвинутыми ногами, за что была немедленно подвержена остракизму.
В конце года отечественные знаменитости получают подарки от различных компаний и медиа. Довольные вниманием артисты предпочитают немедленно хвастаться презентами, публикуя в социальных сетях фотографии и короткие видео. Не осталась в стороне от модного веяния и популярная исполнительница Наталья Подольская.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица выложила кадр, на котором предстала в футболке и шортах, сидящей на большой красной коробке, которую, судя по подписи на ней, прислал артистке известный журнал.
"Дедушка Мороз стучится в дверь с подарочками 😊",
— написала довольная Подольская.
Пока одни фанаты радовались за свою любимицу, другие нашли, к чему придраться. В частности, не все подписчики оценили растрепанные рыжие волосы Натальи и ее позу, которую она приняла, сидя на коробке.
"И эта с раздвинутыми ногами", "Что с волосами?", "Не нужно так ноги раздвигать для фото — некрасиво, неэлитно", "Волосы хоть причесала бы…" — не удержались от критических отзывов пользователи Сети.
Нашлись и те, кто поинтересовался, почему Наталья не сфотографировалась вместе с супругом, популярным исполнителем Владимиром Пресняковым, и их маленьким сыном. Напомним, уже восемь лет артисты состоит в браке. В 2015 году у пары появился на свет первенец Артем.
В недавнем интервью Подольская рассказала о том, как ее приняли в звездном семействе (родители Владимира — известные артисты Елена и Владимир Пресняковы, поющие в группе "Самоцветы". — Прим. ред.). "Лена сразу приняла меня в дом как родную, — отметила Наталья. — При первой встрече, как сейчас помню, они с Петровичем меня обняли и расцеловали в щеки, как будто мы были сто лет знакомы".
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