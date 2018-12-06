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Гагарина озадачила фанатов новым фото 

Дни.ру 3 часа назад
Полина Гагарина, в отличие от многих коллег по эстраде, не боится экспериментировать. Так, артистка обнародовала фото, на котором предстала в неожиданном виде, чем вызвала недоумение у фанатов.
На суд поклонников Полина Гагарина представила новый снимок, который, вероятно, может стать основой для ее новой афиши.
"Ищем новые формы💋! Понравилась бы вам такая афиша? Голосуем🚀 "
— сообщила в подписи к фотографии, опубликованной на официальной страничке в социальной сети Instagram, певица.
На снимке на абсолютно белом высветленном фоне крупным планом представлены только глаза и губы Полины.
Интересно, что снимок сделал ее супруг, известный фотограф Дмитрий Исхаков. У себя в аккаунте мастер также опубликовал фотографию.
"Как думаете, хорошая ли афиша из этого получится? Я вот думаю, что очень заметная получилась бы афиша",
— рассудил муж Гагариной.
Реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Многих смутила сама композиция снимка, а у некоторых фанатов кадр и вовсе вызвал оторопь. "Что то не то))), хотя неплохо, доя чего то другова🌷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Нет такую ненадо, тут даже нет узнпваемости и читаемости)", "Смотрится так, как-будто лицо плоское", "без подбородка и шеи как то …непонятного веса девушка 😂", "Как-то не особо. Полина, вас не узнать совсем. Хотя идея интересная", — высказали свое мнение поклонники.
Отметим, что примерно то же самое мнение выразили и подписчики странички Дмитрия Исхакова. К слову, супруг не только регулярно снимает Полину, выходит с ней в свет, но и трогательно заботится о ней дома. Недавно фотограф опубликовал фотографию, на которой запечатлел свою правую руку, заклеенную пластырем, возле терки и кусочка сыра. Таким образом муж Гагариной дал понять, что получил травму во время приготовления еды для любимой женщины.
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