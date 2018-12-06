Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой из шоу «Танцы»

Участница пятого сезона "Танцы" Ульяна Пылаева запомнилась зрителям не только своей особенной манерой исполнения хореографией, но и внешним видом. Девушка обладает недюжинной красотой и чувством стиля. Особенно окружающим нравится ее прическа — нарочито неряшливая короткая стрижка с непослушными крупными волнами.

@ul_yanapilaeva

Девушку так часто спрашивали, что именно она делает для такой естественной укладки волос, что она не удержалась и напомнила подписчикам ее Инстаграм, что уже не раз отвечала на подобные вопросы. И даже специально опубликовала видео в соцсетях, на котором ее парикмахер делает именно эту укладку на волосах Ульяны.

@ul_yanapilaeva

Сама же Пылаева отметила, что такую же прическу она сама легко повторяет каждое утро в домашних условиях. Девушка поделилась с подписчиками несколькими обязательными условиями, которые нужно выполнить, чтобы суметь повторить ее знаменитую укладку с неряшливыми волнами:

Во-первых, Ульяна ложится спать с мокрой головой. Таким образом с утра ее волосы лежат наиболее естественным образом. Она отметила, что если высушить голову феном, то именно такого эффекта, который нужен, достичь будет куда тяжелее.

Во-вторых, волосы нужно накручивать на утюжок. Ульяна обязательно крутит пряди от корней до середины, оставляя кончики прямыми.

В-третьих, для того, чтобы волосы лежали как нужно и чтобы придать им необходимый объем у корней, Ульяна пользуется пудрой для волос и текстурирующим спреем.

Пылаева отметила, что на прическу у нее уходит в среднем 20 минут каждое утро.

Добиться удовлетворительного результата, возможно, не выйдет с первого раза. Придется немного "набить" руку, но затем результат не заставить себя долго ждать!