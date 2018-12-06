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Российские звезды, выбравшие жизнь за границей 

Рамблер 2 часа назад
Бывает, что звёзд приглашают на работу в другую страну, а после они принимают решение остаться там надолго. Или во время отдыха знаменитость присматривает домик на побережье и решает туда перебраться насовсем. Эти известные люди оставили Россию и прекрасно себя чувствуют за границей.
1. Певица Алсу ещё в юные годы несколько лет провела в британской столице, где училась в художественном колледже MPW. В Лондоне же появились на свет её дочери. Сейчас Алсу вместе с мужем и тремя детьми предпочитает жить в Великобритании. В Лондоне у семьи огромная квартира, где места хватает всем.
2. Певица Саша Зверева, прославившаяся в качестве солистки группы «Демо» в девяностые, давно выбрала местом жительства Калифорнию. Она отправилась в Америку, чтобы начать жизнь заново, а сейчас у Зверевой трое детей.
3. Теннисистка Мария Шарапова живёт в Нетании в Израиле. Там она приобрела апартаменты площадью 350 кв. м. в жилом комплексе с видом на Средиземное море. Время от времени спортсменка меняет место обитания и отправляет либо в Флориду, где владеет виллой, либо в Калифорнию, где у неё квартира.
4. Ингеборга Дапкунайте тоже сделала выбор в пользу Великобритании. В Лондон она перебралась ещё в 1993 году, когда вышла замуж за британского режиссёра Саймона Стоукса. Брак с ним давно распался, но вот жить Ингеборга осталась в Лондоне.
Женский форум
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