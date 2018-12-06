«Они мне завидуют»: Виктория Боня рассказала, как ее травили в родном городе

Виктория Боня родилась в Читинской области, в 16 лет решила покорить Москву и уехала из родного города. Отправной точкой в карьере Бони стало участие в телешоу «Дом-2»: после того, как девушка покинула проект, ей стали поступать предложения от рекламных агентств и режиссеров. Сейчас Виктория говорит, что многие люди, которые остались в ее городе, считают, что она зарабатывала на жизнь в столице проституцией.

«Когда я через два-три года вернулась в родной город, люди даже не допускали мысли, что я могла добиться чего-то сама. Мол, она просто на Ленинградке круглые сутки стояла. Я в таких случаях отвечала: "Ну, пойдите, встаньте, если на то пошло! Чего ж вы тут сидите?"» — рассказала светская львица в интервью Harper's Bazaar.

Кроме того, Боня отметила, что причина такой травли банальна: все дело в зависти. «А потом я поняла, что сама когда-то была такой же. Не могла даже подумать о том, чтобы принять чей-то успех, восхититься им. У меня в этом смысле был показательный пример, как ни странно, с Анной Курниковой . Помню, разглядывала журнал, увидела ее и подумала: "Господи, как же я тебя ненавижу! И за деньги, и за славу, и за Энрике"» — откровенничает Виктория.

Телеведущая отметила, что всего в своей жизни добилась сама: «Можно быть и богатой, и красивой, и успешной. И мужа иметь молодого и красивого! Все зависит только от тебя».