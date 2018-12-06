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Певица Лайма Вайкуле хочет продать особняк 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Андрей Латковский, который уже сорок лет проживает вместе со знаменитостью, рассказал, что продать недвижимое имущество они собирались давно. Однако не было желающих, способных заплатить ту цену, которую он реально стоит. Люди интересовались, но их отпугивала стоимость объекта недвижимости.
Сейчас у Вайкуле на горизонте замаячил реальный покупатель, с которым ведутся переговоры. Юрист певицы готовит документы, необходимые для продажи. Личность потенциального покупателя держится в секрете. Латковский заявляет, что по своим каналам пытался узнать об этом человека и ничего плохого в его биографии не обнаружил.
Лайма Вайкуле не хотела бы, чтобы продажа шикарного особняка стала достоянием общественности, однако слухи расползаются очень быстро и журналисты уже заинтересовались подробностями предстоящей сделки купли-продажи дома в Юрмале. Участок возле дома составляет две тысячи квадратных метров. В особняке шесть комнат, есть бассейн и сауна.
Источник: 365news.biz
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