Знаменитости, прославившиеся случайно

Джордж Лукас искал актёра для очередного фильма, когда обратил внимание на работавшего в студии плотника. Так в картине «Американские граффити» появился Харрисон Форд . Чуть позже Лукас пригласил Форда в «Звёздные войны», а потом последовали и серии о приключениях Индианы Джонса. Сегодня бывший плотник Харрисон Форд — звезда, получающая миллионы за участие в громких проектах.

Эта история — не единственная, когда обычные люди оказывались в нужное время в нужном месте. Многие знаменитости случайно попали на глаза агентам, режиссёрам, продюсерам и стали знаменитостями.

Работница авиационного завода Норма Джин Бейкер согласилась на фотографию в рабочей обстановке. Её снимок в журнале увидел агент. Девушке посоветовали сменить цвет волос на светлый и выбрать другое имя. После этого мир узнал и Мэрилин Монро