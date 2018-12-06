Знаменитости, прославившиеся случайно 

Джордж Лукас искал актёра для очередного фильма, когда обратил внимание на работавшего в студии плотника. Так в картине «Американские граффити» появился Харрисон Форд. Чуть позже Лукас пригласил Форда в «Звёздные войны», а потом последовали и серии о приключениях Индианы Джонса. Сегодня бывший плотник Харрисон Форд — звезда, получающая миллионы за участие в громких проектах.
Эта история — не единственная, когда обычные люди оказывались в нужное время в нужном месте. Многие знаменитости случайно попали на глаза агентам, режиссёрам, продюсерам и стали знаменитостями.
Работница авиационного завода Норма Джин Бейкер согласилась на фотографию в рабочей обстановке. Её снимок в журнале увидел агент. Девушке посоветовали сменить цвет волос на светлый и выбрать другое имя. После этого мир узнал и Мэрилин Монро.
Музыкант, делавший первые шаги в карьере, как-то заблудился на студии и попросил проходящего мимо мужчину показать дорогу. Прохожим оказался президент кинокомпании Warner Brothers, и он заинтересовался бойким молодым человеком. Спустя некоторое время Уилл Смит заблистал на тв и сцене, а потом стал одним из самых известных в мире актёров.
Как пробились к славе Джейсон Стейтем и Натали Портман, как попали в кино Брюс Уиллис и Эштон Катчер, кто открыл Еву Мендес и Стивена Сигала — обо всём рассказывает ролик.