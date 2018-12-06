Российские звезды, согласившиеся раскрыть секреты

С осени 2016 года на российском телевидении идёт передача «Секрет на миллион», где знаменитости делятся подробностями личной жизни, и порой шокирующими. Эти известные люди не постеснялись приоткрыть завесу тайны и сделать сенсационные признания.

1. Певец Филипп Киркоров признал, что когда-то его обвиняли в убийстве. Во время выступления в США он столкнулся с охранником, тот получил травму голову и спустя время умер. В 2010 году Киркорова оправдали, но эта история до сих пор мучает его.

2. Актриса Наталья Андрейченко рассказала, что в 18-летнем возрасте её изнасиловали на улице.

3. Певица Любовь Успенская поделилась историей о том, как в 16 лет сделала подпольный аборт. Операцию проводили дома без наркоза, и это сказалось на здоровье исполнительницы: она долго не могла забеременеть. Лишь в 35 лет Любовь всё-таки сумела стать матерью.

4. Музыканты Наталья Сенчукова Виктор Рыбин сообщили, что летом 2018 года им поставили диагноз «рак кожи». Оба прошли курс химиотерапии и сейчас находятся под наблюдением онколога.