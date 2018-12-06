Известные люди, так и не победившие алкоголизм

Актёр Георгий Бурков ушёл из жизни, когда ему было всего 57 лет. На его счету множество запоминающихся ролей, и он мог бы сыграть ещё десятки персонажей, если бы не его пристрастие к алкоголю. Буркову почти всегда предлагали играть нелепых и глуповатых героев, хотя сам он мечтал о глубоких серьёзных ролях. Актёрскую невостребованность Георгий Иванович предпочитал заливать спиртным. Итогом этого «лечения» стала тромбоэмболия. Врачи, проводившие вскрытие, были поражены изношенностью организма Буркова и удивлялись, что он дожил до 57.

К сожалению, многие артисты не прочь выпить. Иногда они, как Георгий Бурков, пытаются уйти от проблем в жизни, в других случаях звезды просто не в силах отказать поклонникам, которые норовят посидеть за одним столом со знаменитостью и распить бутылку-другую. Лишь единицам удаётся избавиться от пагубного пристрастия, но, увы, большинство преждевременно покидает этот мир.