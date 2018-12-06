Стас Пьеха: «Снимал вилки с люстры и ел»

Ремонт в своей квартире певец доверил сестре-архитектору. И теперь у него в доме все так, как он и представлял, — пространство богато натуральными текстурами, приглушенные тона в отделке, кухня «как у мамы» и свой спортивный зал.

— Здесь я живу уже лет шесть — семь. Изначально это была бетонная коробка без стен. Хотелось сохранить большое пространство, а не дробить на комнаты, при этом отделив спальную зону. Но мое понимание, как это осуществить, поверхностное, а у младшей сестры Эрики — профессиональное, она архитектор по образованию, поэтому всем и занялась. Мы сошлись с ней во мнениях, что дерева в квартире должно быть много. Это натуральный материал, на него приятно смотреть, по нему хочется ходить босыми ногами. Поэтому для пола выбрали массивную состаренную дубовую доску.

Кухня, на которой я сам делаю разве что завтрак, получилась похожей на мамину (певица, актриса Илона Броневицкая . — Прим. «Антенны»). Мне всегда нравилась ее плитка, старая, обожженная, ободранная, каждая расписана вручную сюжетами из средневековой живописи. На кухне висит моя любимая люстра со столовыми приборами. Когда только переехал, посуды толком не было, снимал с нее вилки, потом мыл и вешал назад. На кухне под потолком стоят антикварные чайники. Коллекционировать их начала в свое время мама, в какой-то момент они перестали умещаться на одной кухне и переехали ко мне. Также мама собирает старинные ножницы.

Освещение в квартире приглушенное. Когда мы жили на «Фабрике звезд» (в 2004 году певец участвовал в четвертом сезоне проекта. — Прим. «Антенны»), там сутками светили софиты, и под конец я ходил в черных очках, потому что болели глаза. Мне нравится полумрак, он создает уют, расслабляет, дома нет ярких ламп, а иногда даже горят свечи. Работой здесь практически не занимаюсь. Раньше нравилось положить на полу коврик для йоги и писать что-то. Тут сочинил много песен, стихов. Но в последнее время предпочитаю традиционный способ — за столом в гостиной. Хотя тут легко отвлечься, засмотревшись на Москву с высоты: слева — «Останкино», справа — «Сити».

— В детстве, в моем старом доме в Санкт-Петербурге, где потолки высотой в пять метров, одна из стен была полностью в книжных шкафах. В своей квартире тоже сделал библиотеку. Но не такую внушительную. Там стоит портрет британского исполнителя Стинга . С ним была забавная история. Моя подруга в Питере привозила к нам на гастроли иностранных артистов. Я всегда мечтал пообщаться со Стингом. Но, когда он приехал, меня не оказалось в городе. Она рассказала ему, что есть такой Стас , показала видео с программы «Две звезды», где я исполняю его песню, и попросила подписать для меня что-то. Он ответил, что в машине есть портрет, который ему кто-то подарил, и расписался на нем. Автором рисунка оказался Никас Сафронов . Стинг не знал, что это не просто поклонник, а известный российский художник. Выше висит картина с четырьмя рыбами. Одно время мама покупала картины современных художников. У нее много таких интересных вещей. Это стиль примитивизм. Нарисовал ее художник Петр Ончуков. Его слон красуется на противоположной стороне в гостиной. Эту картину я уже купил сам на выставке на ВДНХ и возил с собой на «Фабрику звезд». Нам тогда сказали взять какой-то предмет из дома. Тимати принес колесо от машины со спиннером, а я притащил слона и повесил у себя над кроватью. Он меня почему-то успокаивает.

— Недавно я взял в ипотеку дом для Петра и Наташи (сын Стаса появился на свет в марте 2014 года, его мама — модель Наталия Горчакова. — Прим. «Антенны»), чтобы они жили ближе ко мне. Ремонт там еще не начался. Я же весь год был сосредоточен на развитии своей первой клиники — это центр по лечению от зависимостей. Хочу реализовать в Подмосковье свою программу реабилитации, сейчас подбираем подходящее для этого место. Верю, что у нас получится сделать сеть самых эффективных медицинских центров. У меня огромный опыт относительно клиник и наркологии. Я был и внутри проблемы, как человек, страдающий зависимостью, и снаружи. Выступал на всевозможных конференциях, посетил много центров в регионах. Не как психотерапевт, а как человек, имеющий опыт выздоровления от такой болезни. У нас работают хорошие специалисты, созданы условия для работы и выздоровления, не как в больнице. Ремонтом там опять же занималась Эрика, и получилось уютно. Я настолько трепетно отношусь к своему делу потому, что по себе знаю, что эта история про жизнь и смерть, и здесь я могу быть полезен. Сам иногда навещаю пациентов, общаюсь, рассказываю о своем опыте. Моя мечта — реализовать еще и программу по похудению, ведь обжорство — это тоже зависимость. И я ее выполню. Желания, связанные с музыкой, тоже есть. Я уже пятнадцать лет на сцене, в следующем году готовлю большой концерт в Кремле, как некий итог сделанного в профессии. Сейчас появилось больше свободы — в последние годы сам пишу тексты, мелодии, участвую в аранжировках. Написано много новых авторских песен, а старые известные песни звучат по-новому, на месте не стоим. За весну у нас было больше 65 концертов. Мне всегда нравилось ездить по стране.