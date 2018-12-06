У Хлои Морец появилась новая любовница

Хлоя Морец шокировала общественность своим поступком. Папарацци удалось снять актрису во время романтического свидания с Кейт Харрисон.

Девушки, не стесняясь других посетителей ресторана, страстно целовали друг друга, не подозревая, что за ними следят репортеры. Стоит отметить, что о нетрадиционной ориентации 27-летней модели Кейт Харрисон никто не знал.

Девушки пока никак не комментировали попавшие в Сеть снимки, но поклонники Хлои Морец надеются, что звезда скажет несколько слов о своих новых отношениях.