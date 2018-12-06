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У Хлои Морец появилась новая любовница 

Russianshowbiz.info 48 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Хлоя Морец шокировала общественность своим поступком. Папарацци удалось снять актрису во время романтического свидания с Кейт Харрисон.
Девушки, не стесняясь других посетителей ресторана, страстно целовали друг друга, не подозревая, что за ними следят репортеры. Стоит отметить, что о нетрадиционной ориентации 27-летней модели Кейт Харрисон никто не знал.
Девушки пока никак не комментировали попавшие в Сеть снимки, но поклонники Хлои Морец надеются, что звезда скажет несколько слов о своих новых отношениях.
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