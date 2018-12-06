Кто знал об изменах Влада Соколовского, но не рассказал Рите Дакоте?

Рита Дакота и Влад Соколовский два месяца назад официально развелись. Причиной стали постоянные измены певца. Но Влад времени не терял и уже закрутил новый роман с моделью Натальей Сульяновой, которую даже познакомил с отцом.

А сегодня Рита стала новым героем шоу «Нежный редактор», в котором рассказала о разводе с Владом. Певица призналась, что многие ее друзья знали о его изменах: «Близкие друзья многие знали. Они тусили с Владом и его любовницами, давали ему свои квартиры, чтобы он там изменял. Но есть люди, которых я понимаю. Например Айзу я понимаю, она мой близкий друг. Она мне сказала: „Я тебе не могла сказать, потому что ты была беременна. Я сама мама двоих детей, и не представляю, что бы было со мной, если бы я так об этом узнала. Но если бы ты пришла ко мне и спросила: „Знаешь ли ты что-нибудь, возможно я бы сказала“. Потом она плакала и просила прощения. Были такие люди, которые приезжали ко мне и жили на моей вилле, а параллельно тусили с Владом и его любовницами. Такое все тоже было“.

Рита прокомментировала и слухи о новом романе: „Да, у меня есть сейчас период влюбленности. Но это не отношения“.

Напомним, на своем концерте Рита Дакота призналась зрителям, что она влюблена. „Мое самое любимое чувство, когда отношения только зарождаются. Вот эти самые бабочки, мурашки, чувство, когда тебе написал этот заветный абонент. Об этом песня „Кофемолоко“. Она максимально точно раскрывает это состояние душевного подъема, когда ты первый раз выходишь в чужой футболке на чужую кухню и пьешь кофе. Признаться, я сейчас испытываю подобные эмоции. Я вам рассказываю первыми об этом. Могу сказать одно, сейчас я влюблена“, — поделилась певица.