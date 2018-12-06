Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кто знал об изменах Влада Соколовского, но не рассказал Рите Дакоте? 

Peopletalk + ещё 1 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Рита Дакота и Влад Соколовский два месяца назад официально развелись. Причиной стали постоянные измены певца. Но Влад времени не терял и уже закрутил новый роман с моделью Натальей Сульяновой, которую даже познакомил с отцом.
А сегодня Рита стала новым героем шоу «Нежный редактор», в котором рассказала о разводе с Владом. Певица призналась, что многие ее друзья знали о его изменах: «Близкие друзья многие знали. Они тусили с Владом и его любовницами, давали ему свои квартиры, чтобы он там изменял. Но есть люди, которых я понимаю. Например Айзу я понимаю, она мой близкий друг. Она мне сказала: „Я тебе не могла сказать, потому что ты была беременна. Я сама мама двоих детей, и не представляю, что бы было со мной, если бы я так об этом узнала. Но если бы ты пришла ко мне и спросила: „Знаешь ли ты что-нибудь, возможно я бы сказала“. Потом она плакала и просила прощения. Были такие люди, которые приезжали ко мне и жили на моей вилле, а параллельно тусили с Владом и его любовницами. Такое все тоже было“.
Рита прокомментировала и слухи о новом романе: „Да, у меня есть сейчас период влюбленности. Но это не отношения“.
Напомним, на своем концерте Рита Дакота призналась зрителям, что она влюблена. „Мое самое любимое чувство, когда отношения только зарождаются. Вот эти самые бабочки, мурашки, чувство, когда тебе написал этот заветный абонент. Об этом песня „Кофемолоко“. Она максимально точно раскрывает это состояние душевного подъема, когда ты первый раз выходишь в чужой футболке на чужую кухню и пьешь кофе. Признаться, я сейчас испытываю подобные эмоции. Я вам рассказываю первыми об этом. Могу сказать одно, сейчас я влюблена“, — поделилась певица.
Peopletalk: последние новости
СМИ: Регина Тодоренко скоро родит Кто знал об изменах Влада Соколовского, но не рассказал Рите Дакоте? В семье Тимати и Анастасии Решетовой пополнение: во сколько им это обошлось?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что можно есть на ночь и не поправляться
От чего на самом деле худеют?1
«Комплименты», которые женщина предпочтет не слышать1
Прошу совета: мой ребенок меня не любит
5 способов завоевать уважение мужчины
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
04:40
Известные люди, так и не победившие алкоголизм
Звёзды Здоровье
07:35
Российские звезды, согласившиеся раскрыть секреты
Звёзды
03:22
Знаменитости, прославившиеся случайно
Звёзды
02:22
Российские звезды, выбравшие жизнь за границей
Звёзды
00:47
Журналистку выгнали с работы за откровенный наряд
Звёзды
00:23
Памела Андерсон показала лишние килограммы
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение