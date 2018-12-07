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Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с телеведущей Ксенией Собчак.
«Посмотрите, на кого я наткнулся на учебно-тренировочной базе «Локомотива», — написал он на своей странице в Instagram.
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года после четырех лет брака. В феврале на концерт Бузовой в Москве фанаты пришли с плакатами, на которых были написаны оскорбительные фразы в адрес Тарасова.
Недавно сообщалось, что Тарасов обратился в суд с просьбой уменьшить размер задолженности по выплате алиментов в четыре раза.
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