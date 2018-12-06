7 самых сексуальных выходов Эмбер Херд

В рамках промо-тура фильма "Аквамен" Эмбер Херд только успевает посещать премьеры, интервью и телешоу.

И каждый свой выход актриса старается сделать незабываемым: мы любовались ею в волнующих шелковых комбинациях; поражались ее смелостью, глядя на абсолютно прозрачное боди, что она надела на голое тело; и удивлялись неожиданным выбором платья Valentino, которое она дополнила… шапочкой, напоминающей те, что принято брать с собой в бассейн.

Но за последние месяцы у бывшей супруги Джонни Деппа было немало и других появлений на публике, не связанных с презентациями "Аквамена". Мы решили вспомнить лучшие из них — те, что мы точно не скоро забудем.