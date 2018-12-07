Лопырева показала увеличившуюся грудь

О беременности Виктории Лопыревой судачат уже несколько недель, однако сама модель предпочитает не комментировать эту информацию. Теперь же красотка опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой бюст, который фанаты сочли увеличившимся из-за ее якобы интересного положения.

Поводом для слухов о беременности Виктории Лопыревой послужили фотографии и видео, на которых она, любительница обтягивающих нарядов и разнообразных бикини, вдруг стала демонстрировать свободные костюмы или одежду, не сковывающую фигуру.

@lopyrevavika

Дальше — больше. Сейчас, по мнению особо наблюдательных фанатов, Виктория с завидной регулярностью выкладывает на своей страничке в социальной сети Instagram старые снимки, а если новые — то лишь крупным планом или в одежде, через которую трудно угадываются параметры фигуры. По мнению фанатов и заинтересованных журналистов, эти обстоятельства намекают, что Виктория ждет ребенка.

Сама гламурная блондинка упорно отмалчивается и продолжает постить свежие фотографии и видео на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. К примеру, Виктория выложила фотографию, на которой снова запечатлена крупным планом в наряде с внушительным декольте. Наблюдательные подписчики высказали уверенность, что грудь красавицы увеличилась, что естественно для беременной женщины.

"Ох какая фигура…красотуличка вы Викуля, сколько нежности в Вас (здесь и далее орфография и пунктуация атворов сохранены. — Прим.ред.)", "Конечно, беременность украшает)", "еще не родила, но скоро! Скрывает", "Родила просто счастье любит тишину 🙏", ""а кто папа?)", — обсудили новый снимок Лопыревой пользователи Сети.

Кстати, на этот счет ходит множество слухов. Согласно одному из них, виновником интересного положения красавицы является, смешно сказать, известный политик Виталий Мутко. Примечательно, что чиновник давно и счастливо женат и имеет двоих уже взрослых дочерей.