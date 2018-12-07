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Дакота впервые прокомментировала слухи о новом романе 

WMJ.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Певица Рита Дакота отреагировала на сообщения о своем первом после разрыва с поп-исполнителем Владом Соколовским романе.
Рита Дакота стала гостьей интернет-шоу «Нежный редактор», где заявила, что сейчас пребывает в состоянии влюбленности. По ее словам, ее самое любимое чувство — это бабочки и мурашки, когда отношения только зарождаются, а общение с новым избранником только начинаются.
Об этом песня «Кофемолоко». Она максимально точно раскрывает это состояние душевного подъема, когда ты первый раз выходишь в чужой футболке на чужую кухню и пьешь кофе. Признаться, я сейчас испытываю подобные эмоции. Я вам рассказываю первыми об этом. Могу сказать одно, сейчас я влюблена,
— рассказала Дакота, тут же исправившись: она сообщила, что у нее нет отношений, а роман — с жизнью и сейчас она снова видит прекрасное в людях. По признанию Риты, она была очень рада, когда после разрыва с Соколовским ей понравился «один мальчик».
Я жива, способна чувствовать, не закрылась от всех людей на свете, не считаю всех мужиков козлами. Я радуюсь и делюсь этим с публикой. А они сразу начали говорить, что у меня роман. Никакого бойфренда у меня нет. Особенно Федор, который снимал мне клип на Бали, тут ни при чем. Он мой друг,
— отмела Рита Дакота недавние подозрения СМИ в новом романе певицы.
У него нет девушки сейчас. Я недавно пережила болезненное расставание, и он — тоже. Во время съемок мы стали реально близкими людьми, но романа у нас нет,
— констатировала Рита Дакота.
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