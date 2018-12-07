Spice Girls показали первое совместное фото

На снимке «перчинки» совсем юные.

Новость о воссоединении легендарной поп-группы 90-х привела поклонников по всему миру в неописуемый восторг. А звездные «перчинки» ударились в ностальгию, решив вспомнить, как начиналась их карьера. Джери Хорнер (многие помнят ее лишь под девичьей фамилией Холлиуэлл) нашла и выложила в Instagram самое первое фото группы.

«Это была наша первая совместная фотосессия. Я втянула девочек в это, уговорила сняться»,

— написала Хорнер под фото.

@therealgerihalliwell

Эмма, Виктория , Мел Си, Мел Би и сама Джери на нем совсем молоденькие — им тут по 20 (кому-то чуть больше) лет. Но тем не менее, их вполне можно узнать — и Бекхэм с ее фирменным взглядом, и блондинку Бантон с широко распахнутыми глазами, и Мел Си со множеством косичек, заплетенных по моде того времени.

Мелани Чисхолм и Напомним, начался невиданный взлет девушек с абсолютной случайности. Продюсеры Боб Герберт, Крис Герберт и Линдси Кэсбон дали объявление о кастинге: «Требуются девушки возрасте от 18 до 23 лет, способные петь и танцевать, красивые, трудолюбивые, честные». На предложение откликнулись более 400 британок. Но среди них в конечном итоге были выбраны пять— Эмма Бантон, Виктория Бекхэм, Джери Холлиуэлл Мелани Браун . Летом 1996 года девушки записали первый сингл Wannabe, а уже осенью представили сольный альбом. Дальше их ждали слава, гастроли и всевозможные музыкальные награды. Однако в 2001 году коллектив начал распадаться. Первой ушла Джери. Потом каждая из участниц также начала заниматься сольными проектами.

Но многие годы спустя группа объединилась, и в мае следующего года отправится в гастрольный тур, который из-за огромного тура продлили с 6 до 13 дней.

Как уже давно известно, Виктория Бекхэм к своим коллегам на сцене не присоединиться. Но в качестве зрителя хотя бы на одном из концертов точно будет присутствовать.

На церемонии People’s Choice Awards в прошлом месяце Виктория объяснила: