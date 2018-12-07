Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муж показал сына Лизы Боярской 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Елизавета Боярская подарила второго сына своему супругу, актеру Максиму Матвееву. Популярный артист обнародовал фото с новорожденным.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Матвеев опубликовал фотографию, на которой запечатлен держащим в руках крошечного малыша. Согласно некоторой информации, рост ребенка при рождении составил 50 см.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская оказались не в числе тех знаменитостей, кто предпочитает скрывать своего ребенка от любопытствующей общественности (хотя своего первенца Андрея предпочитали лишний раз не показывать). Артисты решили сразу удовлетворить интерес публики.
"Урожайный нонче год.. Гриша…сынище…С Днем Рождения! Будь здоров! Тут у нас интересно и весело! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем! Спасибо @lizavetabo за это чудо, за эту радость! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь! Ура, ура, ура! Спасибо всем за поздравления! Всем так же удач, радостей и самого наилучшего… ну и как говаривали классики: Милоты вам в ленту … милоты много не бывает … милота на милоте, милотою погоняет … милота милоту притягивает … (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)"
— поблагодарил любимую супругу Максим Матвеев.
Многочисленные подписчики осыпали артистов поздравлениями и различными пожеланиями. "Максим поздравляю вас и вашу замечательную супругу с рождением сына! Счастья, здоровья и благополучия вашей семье🌺🌺🌺", "Поздравляю Вас! Растите большими и здоровенькими. На радость родителям. ❤️❤️❤️", "Ну клево! Очень за вас всех рады! Счастья!😍", "Бозе бозе бозе, 😍😍😍счастья и здоровья красотулечкам. Сладенький малыш, 😘😘😘" — высказались подписчики.
Напомним, Елизавету Боярскую доставили в роддом в ночь на 5 декабря. К дому, где находилась дочь Михаила Боярского, около полуночи была вызвана карета скорой помощи. По некоторым данным, актрису увезли в роддом №16 Санкт-Петербурга.
Дни.ру: последние новости
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом "Сколько можно терпеть диктат?": Макарская рассказала об уходе от мужа Звезда "Пятидесяти оттенков серого" появилась на публике без белья
Женский форум4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак2
Агентства заставляли тучных моделей толстеть
Как найти мужчину и выйти замуж
Почему пропадает страсть в отношениях1
Что можно есть на ночь и не поправляться
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
06:09
Знаменитости, которых не стало в 2018
Звёзды
05:05
Новая самая красивая девочка в мире
Дети Красота
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
04:40
Известные люди, так и не победившие алкоголизм
Звёзды Здоровье
07:35
Российские звезды, согласившиеся раскрыть секреты
Звёзды
03:22
Знаменитости, прославившиеся случайно
Звёзды
02:22
Российские звезды, выбравшие жизнь за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение