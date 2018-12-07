Ольгу Серябкину раскритиковали за «голое» платье

33-летняя Ольга Серябкина на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором позирует в оригинальном сценическом костюме. Правда, образ артистки расстроил ее поклонников. Одни решили, что Ольга сильно поправилась, и посоветовали ей больше времени проводить в спортзале, другие же предположили, что певица ждет ребенка (напомним, слухи о беременности Серябкиной не утихают уже пару месяцев).

Сама же Ольга, которая в 2019 году начинает сольную карьеру под псевдонимом Molly, не боится удивлять публику, поэтому и появилась на новогоднем шоу в прозрачном платье, из-под которого виднелось нижнее белье. Наряд певица дополнила прозрачными босоножками (кажется, Ким Кардашьян сделала такую обувь трендом).

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«Забыла одеться?», «Как сосиска обтянутая», «Ольга, вы очень красивая. Но это перебор», «Впервые не нравится ваш образ. Подчернули все, что надо скрыть», «Вы называете это платьем?», «Кажется, кому-то пора в спортзал», «Зачем вы уподобляетесь Бузовой? К чему вся эта обнаженка на таких мероприятиях?» — возмущаются пользователи Сети.