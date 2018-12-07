Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом 

Дни.ру + ещё 9 2 часа назад
Анастасия Волочкова предстала в стильном синем наряде в обществе известного артиста. Она осыпала его комплиментами и заявила, что у них будет "самая роскошная свадьба".
Анастасия Волочкова продолжает держать в напряжении общественность относительно своей личной жизни. Все началось несколько дней назад, с тех пор, как балерина стала выкладывать на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии с мужчиной. Однако его лица артистка не афишировала, ограничиваясь показом только отдельных частей тела.
Общественность терялась в догадках относительно личности нового возлюбленного Анастасии, пока не появилась информация, будто ее избранником стал некий чеченец по имени Малик, начальник охраны в спа-салоне, который регулярно посещает артистка. Однако вскоре Волочкова опровергла эту информацию.
Теперь же балерина начала публиковать снимки с давним другом, "золотым голосом России" Николаем Басковым. На свежих кадрах Волочкова предстала в обтягивающем синем платье в пол с серебряными бретелями. На одном из снимков балерина запечатлена вместе с улыбающимся Николаем.
Анастасия рассыпалась в комплиментах "натуральному блондину":
"Наши отношения с Колей проверены временем.. Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!🌺 Эти серьги подарок Николая"
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)
Почему-то подписчики недоверчиво отнеслись к заявлению балерины. "Что то у Коли нет ваших фото.. ", "Зачем фото с Колей выкладывать и писать про отношения с ним, если есть очередной якобы любимый мужик?", "Коля откупился серьгами, чтобы не присиавала больше", "Настенька НАСМЕШИЛА", "Колясик, беги😅", — прокомментировали сообщение балерины пользователи Сети.
Отметим, что на все критические замечания Анастасия ответила в следующем посте:
"Как же здорово жить на позитиве и радоваться каждому мгновению! Любить и быть любимой!❤️ И оставаться самой собой. Не многие могут это пережить.. 😉"
Дни.ру: последние новости
Муж показал сына Лизы Боярской Беременная Лопырева выставила напоказ увеличившуюся грудь "Сколько можно терпеть диктат?": Макарская рассказала об уходе от мужа
Женский форум90
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший муж Бузовой опубликовал фото с Собчак3
Агентства заставляли тучных моделей толстеть
Как найти мужчину и выйти замуж
Почему пропадает страсть в отношениях1
Что можно есть на ночь и не поправляться
Видео
01:34
Полные модели ответили на оскорбление 18 лет спустя
Мода
00:56
Как сделать прическу как у Ульяны Пылаевой
Звёзды
00:57
Дочь Алсу попробует свои силы на шоу «Голос. Дети»
Звёзды
06:09
Знаменитости, которых не стало в 2018
Звёзды
05:05
Новая самая красивая девочка в мире
Дети Красота
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
04:40
Известные люди, так и не победившие алкоголизм
Звёзды Здоровье
07:35
Российские звезды, согласившиеся раскрыть секреты
Звёзды
03:22
Знаменитости, прославившиеся случайно
Звёзды
02:22
Российские звезды, выбравшие жизнь за границей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение