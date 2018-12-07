Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом

Анастасия Волочкова предстала в стильном синем наряде в обществе известного артиста. Она осыпала его комплиментами и заявила, что у них будет "самая роскошная свадьба".

Анастасия Волочкова продолжает держать в напряжении общественность относительно своей личной жизни. Все началось несколько дней назад, с тех пор, как балерина стала выкладывать на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии с мужчиной. Однако его лица артистка не афишировала, ограничиваясь показом только отдельных частей тела.

Общественность терялась в догадках относительно личности нового возлюбленного Анастасии, пока не появилась информация, будто ее избранником стал некий чеченец по имени Малик, начальник охраны в спа-салоне, который регулярно посещает артистка. Однако вскоре Волочкова опровергла эту информацию.

Анастасия рассыпалась в комплиментах "натуральному блондину":

"Наши отношения с Колей проверены временем.. Мой самый Мужчина… У нас будет самая роскошная, веселая и зажигательная свадьба!🌺 Эти серьги подарок Николая"

(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)

Почему-то подписчики недоверчиво отнеслись к заявлению балерины. "Что то у Коли нет ваших фото.. ", "Зачем фото с Колей выкладывать и писать про отношения с ним, если есть очередной якобы любимый мужик?", "Коля откупился серьгами, чтобы не присиавала больше", "Настенька НАСМЕШИЛА", "Колясик, беги😅", — прокомментировали сообщение балерины пользователи Сети.

Отметим, что на все критические замечания Анастасия ответила в следующем посте: