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Куценко взял на себя заботу о беременной экс-супруге Порошиной 

Passion.ru + ещё 6 5 часов назад
Фото: Passion.ru
51-летний Гоша Куценко признался, что часто общается с бывшей гражданской женой Марией Порошиной и помогает ей, несмотря на собственный счастливый второй брак.
45-летняя Мария Порошина, по слухам, находится уже в последнем триместре своей пятой беременности. При этом, как она призналась в одном из интервью, отец малыша — иностранец, поэтому не может постоянно быть с ней. Но без мужской поддержки и помощи Мария не осталась — все это охотно делает ее бывший гражданский супруг Гоша Куценко.
«Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru на презентации своего нового альбома.
При этом он не уточнил, как к таким теплым отношениям с экс-возлюбленной относится его нынешняя супруга Ирина Скриниченко.
Напомним, Куценко и Порошина жили вместе еще в студенческие времена в течение пяти лет. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года. А с Ильей Древновым актриса провела в браке 17 лет и развелась в этом году. Причиной развода звезда назвала нежелание мужа брать на себя ответственность за семью.
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