Куценко взял на себя заботу о беременной экс-супруге Порошиной

51-летний Гоша Куценко признался, что часто общается с бывшей гражданской женой Марией Порошиной и помогает ей, несмотря на собственный счастливый второй брак.

45-летняя Мария Порошина, по слухам, находится уже в последнем триместре своей пятой беременности. При этом, как она призналась в одном из интервью, отец малыша — иностранец, поэтому не может постоянно быть с ней. Но без мужской поддержки и помощи Мария не осталась — все это охотно делает ее бывший гражданский супруг Гоша Куценко.

«Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru на презентации своего нового альбома.

При этом он не уточнил, как к таким теплым отношениям с экс-возлюбленной относится его нынешняя супруга Ирина Скриниченко.

Напомним, Куценко и Порошина жили вместе еще в студенческие времена в течение пяти лет. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года. А с Ильей Древновым актриса провела в браке 17 лет и развелась в этом году. Причиной развода звезда назвала нежелание мужа брать на себя ответственность за семью.