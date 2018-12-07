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Собчак рассказала, как ее избил бывший возлюбленный 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @xenia_sobchak
Недавно Ксения Собчак стала участницей беседы, посвященной теме домашнего насилия, которая проходила в рамках международной акции "16 дней активных действий против насилия в отношении женщин".
Журналистка в прямом эфире "Одноклассников" откровенно рассказала о том, что ей довелось пережить насилие от близкого человека: один из бывших возлюбленных Ксении поднял на нее руку.
"Это было много лет назад. Я отдыхала на Западе со своим молодым человеком. У нас случилась ссора в машине, и он начал меня бить", — вспомнила Собчак.
Она выбежала из автомобиля и стала стучаться в двери, пока ее не впустила к себе незнакомая женщина, а позже подъехала полиция.
"Там закон устроен таким образом, что нельзя отозвать дело. Все выносится на уровень государства. Есть свидетели, и нет хода назад", — добавила медиадива.
Собчак намерена добиться принятия закона "о домашнем насилии". По ее мнению, мужчина, который поднимает руку на женщину, должен отвечать перед государством и нести строгое наказание. Женщины же не должны "с достоинством переносить побои", им необходимо тут же обращаться в полицию.
@xenia_sobchak
Вместе с Ксенией в беседе участвовала актриса Ирина Горбачева, которая в юности тоже пережила насилие. Она долгое время не решалась уйти от молодого человека, который поднимал на нее руку. Ирине даже понадобилась помощь психолога, чтобы избавиться от созависимости.
Женский форум18
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