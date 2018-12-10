Барановская: «Не боюсь, что сына будут сравнивать с Аршавиным»

У Барановской, которая 9 лет прожила в браке с футболистом Андреем Аршавиным , новый повод для радости — ее младший сын, 6-летний Арсений, начал заниматься футболом в престижной детской академии «Барселона». Телеведущая уверена: его ждет большое будущее!

— Арсений обожает футбол! — рассказывает Юля. — Причем не только на тренировках. Честно вам скажу, он уже разбил в нашем доме все, что можно, включая люстру. Я ему говорю постоянно: «Ты аккуратней будь, это же наши вещи!» А в ответ слышу: «Мама, ты ничего не понимаешь. Я просто чеканю!»

Юля признается: к ежедневным потерям имущества она уже привыкла, поэтому сына не ругает.

— А как можно ругать за то, что у него круто получается? — удивляется телеведущая. — Наоборот, я стараюсь развивать таланты своих детей и поощрять их. Вот если бы он ничего не бил, я бы подумала, что он плохо играет, и забрала бы его из «Барселоны».

Юля понимает, что если сын решит в будущем связать свою жизнь с футболом, то сравнения с отцом ему не избежать.

— Пока я об этом даже не думаю, — говорит звезда. — У Арсения прекрасный отец. Он действительно, пожалуй, один из лучших футболистов. Его еще никто не смог превзойти или переплюнуть. Поэтому, если кто-то будет говорить, что они похожи — пускай. Лично я их не сравниваю. И к тому же не забываю, что у детей получается ровно то, чего боятся их родители.

Пока младший сын будет учиться в «Барселоне», дочь Юли — десятилетняя Яна — начнет заниматься у Мигеля из шоу «Танцы».