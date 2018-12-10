Телеведущая и писательница Юлия Барановская рассказала Sobesednik.ru об увлечениях ее детей.
У Барановской, которая 9 лет прожила в браке с футболистом Андреем Аршавиным, новый повод для радости — ее младший сын, 6-летний Арсений, начал заниматься футболом в престижной детской академии «Барселона». Телеведущая уверена: его ждет большое будущее!
— Арсений обожает футбол! — рассказывает Юля. — Причем не только на тренировках. Честно вам скажу, он уже разбил в нашем доме все, что можно, включая люстру. Я ему говорю постоянно: «Ты аккуратней будь, это же наши вещи!» А в ответ слышу: «Мама, ты ничего не понимаешь. Я просто чеканю!»
Юля признается: к ежедневным потерям имущества она уже привыкла, поэтому сына не ругает.
— А как можно ругать за то, что у него круто получается? — удивляется телеведущая. — Наоборот, я стараюсь развивать таланты своих детей и поощрять их. Вот если бы он ничего не бил, я бы подумала, что он плохо играет, и забрала бы его из «Барселоны».
Юля понимает, что если сын решит в будущем связать свою жизнь с футболом, то сравнения с отцом ему не избежать.
— Пока я об этом даже не думаю, — говорит звезда. — У Арсения прекрасный отец. Он действительно, пожалуй, один из лучших футболистов. Его еще никто не смог превзойти или переплюнуть. Поэтому, если кто-то будет говорить, что они похожи — пускай. Лично я их не сравниваю. И к тому же не забываю, что у детей получается ровно то, чего боятся их родители.
Пока младший сын будет учиться в «Барселоне», дочь Юли — десятилетняя Яна — начнет заниматься у Мигеля из шоу «Танцы».
— Яна все знает про танцы и без конца смотрит шоу на экране. Это неудивительно, потому что она уже много лет занимается в «Тодесе» — как раз с того момента, как мы переехали жить в Москву, — продолжает Юля. — А до этого она в Лондоне ходила на занятия. Сейчас будет параллельно заниматься у Мигеля — ей самой захотелось. Она меня попросила помочь, я не отказала. Очень рада тому, что все мои дети идут своей дорогой. Мне, например, хотелось, чтобы дочь занималась большим теннисом. Но она сделала свой выбор, и я не стала ей перечить. Более того, безумно рада ее увлечению. Вы знаете, мне хочется, чтобы детство вызывало улыбку. Не только у моих детей, а у всех. Мы с Александром Гордоном ведем достаточно сложный проект, где показывают много непростых ситуаций, в которых оказываются дети. И мы всегда на их стороне. Для меня самое главное, чтобы у детей было все в порядке!